Tucumán: conocé el cronograma de pago del 80% a trabajadores estatales

De acuerdo a lo informado por la Tesorería General de la Provincia de la Secretaría de Hacienda, el próximo martes 6 de febrero inicia el pago de la parte complementaria del sueldo del mes de enero a trabajadores estatales.
Cronograma de pagos
Martes 6 de Febrero
-SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
-INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMAN
INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMAN
ESTACION EXPERIMENTAL OBISPO COLOMBRES
Miércoles 7
-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 –
Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27
-SEGURIDAD
-DEFENSORIA DEL PUEBLO
-INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
Jueves 8
-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 -
Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27
-ADMINISTRACION CENTRAL
-COMUNAS RURALES
Viernes 9
-PODER LEGISLATIVO
-PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-
Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
-MINISTERIO PUBLICO FISCAL
-MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
- TRIBUNAL DE CUENTAS
-TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
-MUNICIPIOS DEL INTERIOR
Sábado 10
-DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
-DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
-ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
-INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL
-SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
-ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
-INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
-ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
-INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
ENTE AUTARQ.TEATRO MERCEDES SOSA
-JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
-RENTA VITALICIA-HEROES DEMALVINAS
-ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO
- EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE GESTION PRIVADAS