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Tucumán: conocé el cronograma de pago del 80% a trabajadores estatales

Así lo informó la Tesorería General de la Provincia de la Secretaría de Hacienda,

Cajeros automáticos. Cajeros automáticos.
Hace 1 Hs

De acuerdo a lo informado por la Tesorería General de la Provincia de la Secretaría de Hacienda, el próximo martes 6 de febrero inicia el pago de la parte complementaria del sueldo del mes de enero a trabajadores estatales.

Cronograma de pagos

Martes 6 de Febrero

-SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)                

-INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                          

SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMAN                        

INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMAN                              

ESTACION EXPERIMENTAL OBISPO COLOMBRES      

Miércoles 7

-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 –

Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27                        

-SEGURIDAD                  

-DEFENSORIA DEL PUEBLO                        

-INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO  

Jueves 8

-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 -                      

Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27                        

-ADMINISTRACION CENTRAL                    

-COMUNAS RURALES

Viernes 9

-PODER LEGISLATIVO                    

-PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-                        

Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)                              

-MINISTERIO PUBLICO FISCAL                  

-MINISTERIO  PUPILAR Y DE LA DEFENSA                            

- TRIBUNAL DE CUENTAS                            

-TRIBUNAL FISCAL DE APELACION                          

-MUNICIPIOS DEL INTERIOR

Sábado 10

-DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)                              

-DIRECCION RECURSOS HIDRICOS                          

-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO                        

-ENTE CULTURAL DE TUCUMAN                              

-INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL       

-SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO           

-ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)                        

-INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO                              

-ENTE  INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA                        

-INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL                    

ENTE AUTARQ.TEATRO MERCEDES SOSA                            

-JUBILADOS FUERA DE CONVENIO                        

-RENTA   VITALICIA-HEROES DEMALVINAS                          

-ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO                          

- EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE  GESTION PRIVADAS 

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