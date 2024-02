Macri habló antes de la votación de la ley ómnibus: “Hoy es el día”

Además, ex mandatario, se pronunció críticamente respecto a los disturbios ocurridos frente al Congreso: "No nos engañan más. Es difícil ver las imágenes del Congreso y no pensar en las 14 toneladas de piedra con las que nos atacaron en 2017. Por favor, no podemos volver a caer en la misma trampa, donde los violentos se imponen e impiden a la fuerza que se vote", afirmó Macri.