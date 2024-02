Messi e Inter Miami buscan el primer triunfo del año

El evento fue vendido como “The Last Dance” porque se iban a enfrentar “Leo” y Cristiano Ronaldo, que viste los colores del equipo saudí. Sin embargo, finalmente, el portugés no será de la partida. “Estará ausente en el partido”, confirmó Luis Castro, DT de Al-Nassr. De esta manera, el encuentro no contará con ese condimento extra que representaba la rivalidad; por lo que el luso y el argentino deberán esperar para volver a verse las caras.