El Ministerio de Salud trabaja con Clínicas y Sanatorios para acortar tiempos de espera de cirugías

Siguiendo esta línea Silverstein enfatizó que, en el contexto actual de crisis económica que se atraviesa, los procedimientos quirúrgicos representan onerosos desafíos para muchas familias: “Muchos de ellos no pueden esperar demasiado tiempo y hay una serie de recursos de las provincias invertidos que están sin poder aprovecharse a pleno, es por esto que deseamos articular y optimizar el sistema de turnos de cirugía, darle funcionamiento en los horarios que hoy no está funcionando y poder, como objetivo general, canalizar la demanda, acortar la espera en cirugías programadas hasta que desaparezca y que toda la gente que no tenga cobertura pueda resolver su problema en los hospitales”.