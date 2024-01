El emotivo homenaje a la memoria del "Mono" Rizzo

Uno de los infaltables del Seven tafinisto es el encuentro de veteranos entre Tucumán Rugby Classic y los Old Virgins. Si bien el amistoso suele disputarse en la cancha 2 para no frenar el ritmo del crograma competitivo y correr el riesgo de quedarse sin luz natural, en esta ocasión se mudó a la cancha central para homenajear la memoria de un grande que se fue el año pasado: Nicolás Mario Rizzo. El “Mono”, como lo llamaban, era cordobés, pero terminó siendo parte de la historia grande del rugby tucumano, primero como jugador de Los Tarcos, y luego como entrenador de los “rojos”, de Tucumán Rugby y de los Naranjas, con los que dio el golpe al vencer a Francia en 1992 en cancha de Atlético.