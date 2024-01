Horóscopo chino: en dos semanas empieza el año del Dragón

El sábado 10 de febrero concluye en el horóscopo chino el convulsionado año del Conejo y comienza el del Dragón de Madera, el único animal mítico en la concepción oriental de las predicciones, en medio de un cambio de era.

Una de las principales expertas en el país es Ludovica Squirru, una consulta inevitable para saber qué puede deparar el futuro y que desde hace cuatro décadas lanza su libro anual con récord de ventas, en el que repasa a los 12 signos (ver “Las predicciones...”), cada uno relacionado con un animal y con un elemento distinto (madera, fuego, agua, metal y tierra).

“El dragón viene a renovar las fuerzas porque es el signo más benéfico. Trae una energía muy poderosa para que la gente cambie sus hábitos”, advierte, y aclara que los años bajo su regencia “son expertos en ironía y echan luz sobre la falta de equidad, buscando siempre ajustar cuentas espirituales, políticas y sociales con la humanidad y con todos los seres sintientes”. “Este período que comienza no es una excepción, por lo cual será importante prepararnos, flexibilizar mentes y corazones para recibir la enseñanza en forma de parábola que nos mostrará cómo ser mejores expresiones de la Conciencia Crística, que es lo que más adecuadamente describiría -en términos espirituales occidentales– el espíritu de este y cualquier otro año del Dragón”, insiste.

Squirru siempre puntualiza que “el horóscopo chino es, ante todo, un instrumento de autoconocimiento y siempre hay años más difíciles que otros para cada signo”. Vincula su dedicación a esta materia con un concepto de Confucio: “hay que ir al médico cuando uno está sano, no enfermo. En nuestra cultura vamos al médico cuando tenemos la vesícula en la mano. No conectamos cuerpo, mente y alma. La astrología y medicina china son una manera de preservarnos, de tomar el ritmo del universo. Las enfermedades son psicosomáticas, nos dicen que algo no está bien y queremos una solución mágica. En la filosofía oriental no hay magia, sino hay muchas formas de introducirnos a la preservación de situaciones que nos podrían perjudicar”, explicó a LA GACETA.

Su preparación fue natural, ya que su padre (un eximio experto en arte) fue agregado en la embajada argentina en China, por lo que su educación desde niña se relacionó siempre con esa cultura; posteriormente, perfeccionó sus estudios ya adulta, dentro de la impronta del taoísmo, con la premisa de ayudar a las personas a conocerse a sí mismas para que se puedan tomar las mejores decisiones, lo que inspira sus libros y guía su vida individual. En definitiva, cada uno escribe sus propias páginas.