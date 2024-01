Aguará Guazú quiere llevarse otra copa del Seven de Tafí

Para este año, el "Zorro" llegará ya con otro respaldo y rodaje, ya que lo hará como campeón del Circuito Tucumano de Seven, que se estrenó el año pasado y que comprendió a los torneos de Yerba Buena, Liceo (Joaquín Quintana) y Aguilares (ex Seven del Zorro). Aguará se consagró campeón en este último y, con los puntos acumulados a lo largo de las tres etapas, se apoderó de la primera edición del Circuito.