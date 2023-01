Seven de rugby: un debut “copado” para el “Zorro” de Aguilares

Entre las novedades de la edición 23 del Seven de Tafí del Valle estuvo el debut histórico de Aguará Guazú, de Aguilares. Bajo el patrocinio de la Municipalidad de su ciudad, el “Zorro” no solo se dio el gusto de competir en el evento de seven más convocante del país, sino que se fue con algo más que experiencia en las manos: se llevó la Copa de Bronce “Banco Macro” tras ganarle precisamente al equipo “Banco Macro” (Invitación 7) por 21-10.