Venado Tuerto: crearon la bicicleta "más grande del mundo"

Para poder manejar arriba de ella, Oscar y cuatro amigos marcaban una línea blanca en la calle con una especie de madera y punta. "Arrancaba en bicicleta y si se me inclinaba para un lado me la sostenían y volvíamos a la raya y así hasta unas 7 veces. En uno de esos intentos anduve 30 metros pero no volveré a intentar porque fue muy difícil", confesó.