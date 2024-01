El futuro llegó: Rad y Valdez, de la categoría 2008, firmaron contrato en Atlético Tucumán

“Me gusta el juego de ‘Nacho’ Fernández. Soy enganche, pero ahora estoy jugando como doble cinco, un poco más suelto. El año pasado pude conocer a Joaquín Pereyra, me entrené con él y también fue una experiencia muy buena”, dijo el nacido en Río Seco. El salto a Reserva, en junio del año pasado, obligó a Valdez a dejar el colegio y quedó de curso. “Es que en mi división se entrenaba a la tarde. Cuando pasé a Reserva el horario de entrenamiento me cambió y no pude continuar, pero este año volveré al colegio. Me quedan dos años todavía”, esgrimió.