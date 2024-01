¿Volverá el rugby emergente de Tucumán a ser lo que era?

El Director Deportivo de la URT asegura que gente de varios de esos clubes que quedaron inactivos se comunicaron con él en el último tiempo para manifestarles su intención de volver. La clave para que ello suceda será que se lo haga bajo cierto nivel de formalidad. “A ver, en el fútbol cualquiera puede formar un equipo, pero no por eso ya podés pretender jugar el torneo de la Liga. Sí podés hacerlo en torneos informales. En el rugby, en cambio, no existe la informalidad. No podemos permitir que exista. Hay deportes en los que ya existen ligas paralelas, y no queremos que eso pase nunca en el rugby. Porque cuando se lesione un chico y encima no tenga ni seguro, es el deporte el que quedará mal visto. Estamos tratando de hacer que la imagen del rugby sea distinta. Por ejemplo, queremos que más mujeres se acerquen al rugby. Y no lo digo yo, lo dice World Rugby. La misión es hacer que el rugby sea un deporte para todos”, concluye Rubino.