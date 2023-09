El tucumano Ávila, entrenador en Paraguay, aprovechará su visita a la provincia para cumplir su deseo de retirarse en Lince

Juan tiene la tranquilidad de mirar hacia atrás y no tener nada que reprocharse. Jugó el Regional con Lince, el Campeonato Argentino con Tucumán, el torneo de la URBA con Lomas Athletic y la Superliga Americana (hoy renombrada como Super Rugby Américas) con Olimpia Lions. "No me faltó nada. Tal vez me quedó esa espina de no haber podido ser campeón regional con Lince, pero siempre di todo lo que pude en todos los lugares que estuve. Estoy feliz por todo lo vivido. Muchas historias, muchas batallas y, sobre todo, muchos amigos", pasa en limpio Ávila, quien desde hace dos años está dedicado a full a sus múltiples tareas en Paraguay, donde también es preparador físico del seleccionado femenino. "Me llamaron y no lo dudé. En ese momento estaba en Lomas y creí que ya era tiempo de un cambio para mí y mi familia, así que nos fuimos", contó.