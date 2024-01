José Molina: "El hambre de los Leones está intacto"

Plaza en juego

En 2023, bajo el mando de Bascary, Old Lions dio el salto de calidad y logró meterse en la historia grande del rugby del NOA. Sin embargo, en virtud de los cambios en el calendario de competencias (que ya habían sido anticipadas desde la UAR el año pasado), ahora los clubes tendrán que pelear por su clasificación al Súper 10 del Regional 2024 en los torneos de sus respectivas provincias. Mientras que los equipos de Tucumán jugarán su propia competencia (en la que habrá ocho plazas a repartirse entre 10 participantes), los de Santiago y Salta lo harán en la nueva Liga Norte Grande, que repartirá dos plazas entre ocho equipos: una para el mejor salteño y otra para el mejor santiagueño. Es decir que, aunque poco probable, cabe la posibilidad de que Old Lions se quede fuera del próximo Regional pese a ser el defensor del título. “A esta altura ya no se puede hacer nada, pero me parece que habría que ajustar eso en algún momento, porque no es normal”, opina Molina.