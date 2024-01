Argentina, la que menos usa la IA en la región

Pese a que solamente el 31% de las personas trabajadoras en la Argentina hizo uso de la IA en el trabajo, para el 97% es útil o muy útil la incorporación en sus tareas diarias. La tendencia se repite en el resto de los países de la región. Quienes manifestaron no incorporar IA en el trabajo, expresaron que no lo hicieron porque: en sus organizaciones no se los permiten (37%); les gusta hacer sus trabajos sin la incorporación de Inteligencia Artificial (23%); no consideran que sea necesario (18%); no logran acostumbrarse (16%); y no se llevan bien con la tecnología (12%).