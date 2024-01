De la disrupción a la evolución: la IA se prepara para dar otro gran salto

Otro reporte que también arrojó algunas conclusiones originales fue “The state of AI in 2023: Generative AI’s breakout year” de McKinsey, el cual confirmó la enorme penetración que tuvo la IA en las organizaciones. Los líderes no solo asumen que ya están expuestos a la IA generativa (79% de los encuestados), sino también que el 22% admite que utilizan sus herramientas en sus entornos de trabajo. Pero el reporte destaca un punto más interesante y es la preocupación que tienen estos directivos por la inexactitud que todavía tienen los contenidos que generan los algoritmos. Dicha preocupación incluso es superior a las relacionadas con la ciberseguridad o al cumplimiento normativo. Solo el 32% de los encuestados indicaron que sus organizaciones tienen medidas para mitigar la inexactitud, en comparación con el 38% que mitigan los riesgos de ciberseguridad. Además, el informe señala que las organizaciones que ya tienen éxito con la inteligencia artificial son más propensas a haber implementado medidas para abordar riesgos como la inexactitud.