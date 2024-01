¿Cómo la pasan los que cumplen años el 29 de febrero?

Nacer un 29 de febrero es algo muy particular (o no) y es innegable que cuando escuchamos sobre alguien que cumple años en esa fecha nos da curiosidad y surgen varias preguntas que muchas veces nos terminamos guardando para no ser repetitivos o irrespetuoso; “¿Cómo es cumplir un 29 de febrero? ¿Celebran cada cuatro años? ¿Cómo sale la fecha en su DNI?” Son algunas de las que mas se repiten. Para responder a esto buscamos la palabra de tres mujeres nacidas en ese día con la intención de que nos resuelvan nuestras dudas sobre los cumpleaños en esta fecha particular.