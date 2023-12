Día Nacional del Bromatólogo: consejos para cocinar sin riesgo

3- Se usa una sola vez

Los maples de los huevos se tiran

No reutilizar los maples con que se transportan los huevos: “A los chicos antes solían pedirles en las escuelas que usen el maple para hacer manualidades y esto no debe hacerse. La gallina es portadora de la salmonella y aunque no todas tienen el virus, su huevos pueden estar contaminando esos maples que después se manipulan y usan para otras cosas. Tanto la salmonelosis y la shigelosis son enfermedades muy importantes en los niños que producen diarreas sanguinolentas, por lo que es un riesgo”, contó Apud agregando que dos puntos extras pero importantes sobre los huevos es que no se deben guardar en la heladera ni tampoco lavarlos. “Se colocan en un recipiente cerrado o en algunos recipientes de plástico que ya vienen con las cavidades donde se calzan pero no dentro de la heladera”, sentenció.