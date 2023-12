“La Argentina” congelará el valor de sus prendas hasta enero

“Nos falta muchísima educación en el país sobre el poder del consumidor. Si yo puedo pagar $20.000 por un kilo de carne lo voy a pagar; y el que no puede, que no lo compre. No hay un consenso explícito de decir ‘bueno, bajemos el consumo para que bajen las ventas a las empresas y hagan un reacomodamiento de precios’. En otras partes sí sucede, lamentablemente acá no”, desarrolló el empresario.