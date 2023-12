La misa de hoy: la alegría del Adviento

“Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: venía para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. Los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran: -¿Tú quién eres? El confesó sin reservas: -Yo no soy el Mesías. Le preguntaron: -Entonces ¿qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: -No lo soy. -¿Eres tú el Profeta? -No. -¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo? Él contestó: -Yo soy ‘la voz que grita en el desierto: Allanad el camino del Señor’ (como dijo el Profeta Isaías). Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: -Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías ni Elías, ni el Profeta? Juan les respondió: -Bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, que existía antes que yo y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia” (Juan 1,6-8.19-28).