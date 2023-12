Tributo en el teatro Alberdi al tecno pop de Depeche Mode

Pápiz reconoce que el recital es una apuesta en un universo dominado por otros sonidos: “el auge es de la música urbana; hay fiestas de trap, reggaetón, folclore y música tropical por toda la provincia y todo el tiempo. La demanda es increíble, y al mismo tiempo, la electrónica está convocando gente de todo el norte argentino en fiestas multitudinarias con Dj’s de gama alta. Es más que nada el rock el que está en pausa, pero siento que es porque no tiene algo equivalente en diversión para ofrecer. Ese cambio de consumo en el público nos afecta mucho, porque venimos de una era en donde realmente todas las bandas de rock podíamos llegar a tener mucho público y ahora no. Pero también es cierto que nunca advertimos en su momento el privilegio con el que contábamos al hacer música que estaba de moda en los medios. Además, el anunciado cierre de espacios como Robert Nesta siempre preocupa; más allá de las razones, un poco por el desinterés de la gente y otro poco quizás porque el lugar no estaba realmente bien mantenido, pero sigue siendo un lugar menos”, reconoce.