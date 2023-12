Exponen óleos y fotos que se proponen “Retratar la fe”

- Espero cada fiesta o acontecimiento con gran ansiedad. El 16 de diciembre iré a la beatificación del Cardenal Eduardo Pironio en Luján, como antes hice con Mama Antula en 2016, y Fray Mamerto Esquiú. Me late el corazón más fuerte, me hace hasta envidiar sobre todo a la gente sencilla, su fe. Uno aunque sea católico practicante, vaya a misa los domingos, trate de cumplir los sacramentos, los mandamientos, quizás no tiene esa fe. Ellos lo tienen en su diario vivir, a Dios, a la Virgen, a los santos. Su fe es más bautismal que sacramental. Quizás no sigan o no puedan, por falta de sacerdote, hacerlo semanalmente, pero el esperar esa fiesta, el estar en las manos de Dios siempre es maravilloso.