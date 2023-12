Día de la Virgen: a 100 años del hallazgo de "La Morenita"

Más tarde -contó- llegó el dueño del campo y pidió a todos sus empleados que levantaran todo lo que pudiesen, porque se venía el granizo. “La gente le decía: ‘¡Dios es grande, capaz que le salva la quinta!’. Pero él no quería saber nada. ‘No, no, no creo nada ... salgan ya’! ¿No ven que la piedra ya está chicoteando hasta la caña hueca?”, prosiguió Pascual. “Al otro día, encuentran la finca en perfecto estado. La piedra ni siquiera la había tocado”, completó.