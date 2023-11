El Seven de Aguilares coronará al campeón del Circuito Tucumano

El primer Circuito Tucumano de Seven de la URT se cerrará mañana con la tercera y última etapa, el Seven de Aguilares, que tomará la posta del “Seven del Zorro” (organizado todos los años por el club Aguará Guazú) y expandirá su influencia a toda la ciudad. Si bien Aguará Guazú seguirá siendo el anfitrión, habrá un enfoque más ambicioso, que adoptará la fórmula del Seven de Tafí del Valle y del de Yerba Buena: esto es, competencia deportiva de alto nivel rodeado por una serie de opciones gastronómicas y de entretenimiento para toda la familia.