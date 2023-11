El 1° Seven de Aguilares fue presentado en sociedad

Tras completarse las dos primeras etapas (2° Seven de Yerba Buena y 7° Seven Joaquín Quintana), este sábado a partir de las 10 en el club Aguará Guazú se desarrollará la definitiva, en la que se consagrará al primer campeón del Circuito de Seven. El equipo que haya acumulado mayor cantidad de puntos entre las tres etapas levantará la Copa de Oro "Banco Macro" y se clasificará al próximo Seven de Tafí del Valle, en el que competirá patrocinado por dicha entidad bancaria.