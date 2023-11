La ex novia del cantante de Ke personajes rompió el silencio: el polémico motivo de su separación

“Yo estoy súper tranquila y me fui haciendo las cosas bien de una relación, nunca lastimé, nunca hice nada. No estoy enojada, pero si puede ser dolida por el tema del casamiento y por un montón de cosas que para mí fueron importantes y para él no lo se, claramente no", continúa. Y cierra: “En este momento necesito sanar muchas cosas y pensar un poco más en mí. No volvería con él”.