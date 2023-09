Ke Personajes hizo llorar a una fanática en Salta

El costo de la repentina fama para Emanuel Noir

En el programa “Caja Negra”, Noir confesó que la pasó mal a causa de la fama repentina orignada por el enorme éxito de “Ke Personajes”. “Ven que andas en un auto de $8.000.000 y yo me interné porque no podía dormir solo, la oscuridad me da miedo”, relató el cantante.