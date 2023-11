Así reaccionaron los gremios a la idea de Milei de dar Aerolíneas Argentinas a los trabajadores

También destacó que Aerolíneas cubre todas las rutas del país. "¿Quién cubre las líneas no rentables? ¿Quién llega con el traslado del Incucai a Catamarca si no es rentable y no vuela la línea de bandera? Así parte del país quedará aislada porque se prioriza el negocio de volar", concluyó Llano.