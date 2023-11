Aerolíneas Argentinas: “Nos va a tener que matar y cargar muertos”, advirtió un sindicalista a Milei

En defensa de los intereses nacionales

El sindicalista que fue uno de los actores más importantes de la resistencia a la política aerocomercial del macrismo resaltó la defensa de los intereses nacionales. “Todo el mundo sabe quién soy, de dónde vengo y qué tenemos capacidad de hacer los sindicatos aeronáuticos. No hace falta que yo lo diga. Lo vamos a hacer en defensa de los intereses nacionales, y si le pegan a la radio pública, a Télam, a la TV Pública... Creemos en una sociedad integrada donde no da lo mismo que a vos te vaya mal, con tal de que a mí me vaya bien”, insistió.