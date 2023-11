Cuatro de cada 10 niños consumen leche de vaca antes del año de vida, pese a que está desaconseja

El profesor Britos subrayó que la mejor opción, fuera de toda discusión, “es que el componente lácteo de la dieta entre los seis meses y el año continúe siendo la lactancia materna. Tal como recomienda el Ministerio de Salud, en los casos de niños y niñas que no la reciban, la opción debe ser una fórmula de seguimiento, que presenta un perfil nutricional superior a la leche de vaca y permite una mejor cobertura de las recomendaciones de las Guías de Práctica Clínica sobre Alimentación Complementaria para menores de dos años, algo que no se logra con la leche de vaca, que no está indicada para esa etapa de la vida”.