Se presentó la séptima edición del Seven "Joaquín Quintana"

"Toda mi vida había pensado que la donación de órganos era un tabú. Por diferentes cuestiones, siempre dije que no cuando se me preguntaba si quería donar órganos. Al momnto de la partida de Joaquín, la gente del Incucai se me acercó y me informó sobre el tema. Al poco tiempo ya pude saber que los órganos de mi hijo estaban funcionando y mejorando la calidad de vida de otras personas. Todo a partir de una decisión. Y es que de eso se trata: de dar vida a otras personas. Por eso cada año nos ponemos a disposición del Incucai para servir como medio de difusión de esta gran obra que es la donación de órganos", expresó Quintana.