Un sitio en internet recopila el acervo intelectual de Carlos Páez de la Torre (h)

Sus investigaciones le valieron distinciones como el Premio Konex en 1997 o el Premio Santa Clara de Asís. El sitio web posee una porción de todo el trabajo del escritor. “Sentimos que la página ya estaba lista para salir a la luz, como para tener una impresión de lo que le parece al público. Pero falta bastante; yo misma escanée fotos y seleccioné el contenido. Y es como todo, el mismo trabajo empieza a generar otras ideas; me falta poner en PDF muchos de los folletos que no están, como también prólogos de libros que me parecen importantes, que en sí mismos son un trabajo preliminar. Uno de esos es el prólogo sobre las memorias de La Madrid, que es un lindísimo trabajo. Después me encargaré de los libros más viejos... Todavía me queda mucho por hacer”, adelanta entusiasta y completa: “en la galería fotógrafica hay más de 9.000 fotos. Le puse títulos a las que pude; a algunas les falta. Espero que, si aparece, algún lector que conozca o las identifique, ayude para ir mejorando”.