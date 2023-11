La señora del saxo define que la música no tiene ningún sexo

- Sí, pero aprendí a no darle importancia y seguí para adelante, porque el deseo de tocar fue más fuerte, casi una obsesión. Fue algo imparable y me ayudó a romper barreras. Seguí tocando, con una fuerza que fui consiguiendo con los años y con la lucha, tratando de ganar oportunidades y de darle a mi vez oportunidades a otras chicas. En Estados Unidos existe una ley que sí le dan bola, pero acá no. Estamos en esa lucha, porque generalmente lo que se ve son mujeres cantando y hombres tocando, eso parece estar preconcebido.