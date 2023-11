Tucumán Jazz 2023: melodías que se recuerdan a la salida del show

- Siempre pienso que si me cruzo en la calle con alguien que va silbando un tema mío (aunque ya no se silba más en la calle) yo me desmayo. Yo quería que el disco se llamara “Cantando melodías con el Maza”, pero para las redes y las Apps era inviable, tenía que acortar, de ahí el gerundio nuevo. Pasa que de un concierto de jazz te vas sabiendo que los músicos se tocaron todo, y si preguntás qué tema les gustó, todos tienen opiniones y detalles. Pero si les preguntás si saben la melodía de tal o cual tema, no. Este disco tiene melodías de las cuales el público se va a acordar. Son melodías con solos, como fusión de jazz. El primer tema, por ejemplo, no tiene ninguna pretensión, como todo el disco, que no pretende ganar Grammy ni nada. Es un disco que quiero que se escuche: hay un tema para mi nieto, otro para mi amigo Marcelo y para otro; uno para una amiga que estaba muy triste y me salió un candombe, un milongón uruguayo. Bien podría llamarse “Familia”, como el disco de Rubén Rada.