El “Patrón” Bermúdez habló sobre la posible continuidad de Mariano Herrón como DT de Boca en 2024

Ahora, Jorge Bermúdez dio algunas pistas sobre cómo debe seguir la vida de Boca. "Lo ideal es que el técnico esté capacitado y tenga el conocimiento de su labor, y sepa a aprovechar los jugadores que tiene Boca en estos momentos, no vamos a entrar en discusiones si tiene que haber sido jugador de Boca o no. Eso entra como último parámetro en el análisis. Primero si tiene el carácter, personalidad, conocimiento, y manejo y control de situaciones que deben tener para dirigir a Boca, y después de todo eso, si tiene facultad de haber vivido los pasillos del club bienvenido, sino no es pecado. Pero hipotéticamente, porque hoy hay entrenador y hay que respetar. Lo ratificamos hasta que termine este año, el año entrante habrá que ver cómo empieza todo, pero con el respeto que se merece Mariano y su cuerpo técnico", explicó el colombiano en dialogo con DSports Radio.