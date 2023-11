En un diálogo sobre los 40 años de democracia se coló el balotaje Massa-Milei

Verón Guerra dejó pasar el comentario. Optó por contar su origen radical, y por recordar su emoción por aquel triunfo de Raúl Alfonsín -a quien reivindicó como “el último estadista argentino con mayúsculas”-. Pero trascartón también destacó su decepción posterior: “Ver cómo la economía se deterioraba y se llevaba puesto el negocio de mis padres...”. Respecto de las cuatro décadas de democracia, alertó que no está asegurada, y citó un sondeo que, según dijo, fue hecho por universidades. “En la región, al 72% no le importan los Gobiernos con tal de tener asegurado lo suyo. Por eso hay que mejorar los sistemas electorales y, fundamentalmente, con la democracia se debe poder comer, educarse y sanarse, como decía Alfonsín; y no estamos cumpliendo esa premisa”, reprochó.