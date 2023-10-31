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Cuándo comienza el pago del 80% del sueldo a los empleados estatales

La Tesorería de la Provincia publicó el cronograma de pago de la suma complementaria de los haberes.

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Hace 20 Min

La Tesorería General de la Provincia, que depende de la Secretaría de Hacienda, informó el cronograma de pagos de la parte complementaria del sueldo de octubre para los trabajadores de la administración pública provincial.

Sábado 4 de noviembre

- SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)

- INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

- SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policía-Direc. Gral. de Institutos Penales)

- ESTACIÓN EXPERIMENTAL OBISPO COLOMBRES

- INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMÁN

Miércoles 8 de noviembre

- EDUCACIÓN 

- ADMINISTRACIÓN CENTRAL

- DEFENSORÍA DEL PUEBLO

- MUNICIPIOS DEL INTERIOR

- INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO

Jueves 9 de noviembre

- EDUCACIÓN ESTABLEC. PROVINCIALES 

- PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros- Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)

- MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

- MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA

- PODER LEGISLATIVO

- TRIBUNAL DE CUENTAS

- TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN

- COMUNAS RURALES

Viernes 10 de noviembre

- DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)

- DIRECCIÓN RECURSOS HÍDRICOS

- ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO

- ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN

- INSTITUTO PROVINCIAL ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)

- SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)

- ENTE ÚNICO DE REG.DE SERVIC. PUB. PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)

- INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO

- ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

- INST. PROMOCIÓN DEL AZÚCAR Y ALCOHOL

- ENTE AUTARQ. TEATRO MERCEDES SOSA

- JUBILADOS FUERA DE CONVENIO

- RENTA VITALICIA-HEROES DE MALVINAS

- ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFí VIEJO

- EDUCACIÓN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE GESTIÓN PRIVADAS (Privados Primarios,Secundarios, Terciarios Transferidos).

Temas Gobierno de la Provincia de Tucumán
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