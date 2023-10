Gastón Pauls reveló el consejo que le dio Diego Maradona para dejar las drogas y se emocionó

Recordó una ocasión en la que estaba luchando con su adicción a las drogas y Diego Maradona lo llamó para brindarle apoyo y palabras de aliento. "Me putea un toque. Bien, con mucho amor, y con mucha contención también", compartió Pauls sobre la conversación. Maradona le dijo a Gastón: "Gastón, vos no podés tomar cocaína. Nunca más. Vos sabés que no tenés que tomar. Yo también lo sé. Yo no tomo más. Yo puedo no saber cómo patear un tiro libre, pero de cocaína, sé".