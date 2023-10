Los Pumas vs All Blacks en semifinales del Mundial de Rugby: las claves para vencer al cuco neozelandés

Julio Farías conoce de primera mano el desafío mayúsculo que implica enfrentar a los míticos All Blacks y en un Mundial, con el plus de haberlo hecho en la edición 2011, que se jugó en suelo neozelandés y que a la postre tuvo a los dirigidos por Graham Henry como campeones del mundo. El seleccionado argentino (dirigido en ese momento por Santiago Phelan) cayó a manos de los Hombres de Negro por 33-10 en cuartos de final, y el único try de Los Pumas llevó la firma del "Flaco" Farías. "No sé si fue el try más lindo que hice, pero sin dudas el más importante, por la instancia y por el momento de mi carrera", certifica Farías en diálogo con LA GACETA.