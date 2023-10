Preguntas y respuestas de los candidatos a diputado: críticas, cruces y chicanas

El candidato por Unión por la Patria, Pablo Yedlin, golpeó con su pregunta a su par de Juntos por el Cambio, Mariano Campero, en un tema muy sensible para la actual coyuntura económica. “¿Durante el Gobierno de Mauricio Macri se tomó la deuda más grande de la historia al Fondo Monetario Internacional (FMI), de U$S 47.000 millones que comprometen el futuro de los argentinos. ¿Qué hicieron con esos dólares?”, quiso saber. “No es la deuda más importante; este Gobierno, de hecho, se endeudó a niveles superiores. Por otro lado, Patricia Bullrich no es Macri; hemos aprendido de los errores que podemos haber cometido en el pasado, y hoy tenemos un equipo para sacar el país adelante, y no seguir sometidos a la inflación, a los Insaurraldes (por el “Yategate” que protagonizó el ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires Martín Insaurralde, aumentando la deocupación y la pérdida del poder adquisitivo. Bullrich no es Macri”, cerró el intendente de Yerba Buena.