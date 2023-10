Fotos con Jaldo y Manzur, “panqueques” y “Chocolate” en el segundo debate libre de los candidatos a diputado

Luego fue el turno de Campero, quien se remontó a la primera intervención de Bussi y la imagen con Jaldo. “Ricardo tiene una foto tomando fernet con Manzur”, expresó el radical. Y aclaró que la fotografía suya junto al gobernador electo “fue de una reunión pública”. “Usted, Ricardo, hace 30 años viene lucrando de la política tucumana, como legislador o concejal”, añadió el intendente de Yerba Buena. Bussi lo interrumpió: “lucrando no; trabajando. Perdoname, yo trabajo, no sé vos”. “Mi gestión ha transformado el municipio. No nos dejemos engañar, no nos dejemos mentir por el ‘Chocolate’ de la Legislatura tucumana”, respondió Campero, mientras Bussi levantaba nuevamente el cartel con la foto de la controversia.