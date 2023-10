Rally Transmontaña: latinoamérica dijo presente en San Pedro de Colalao

El piloto de 40 años disputó el prólogo junto a otro “guaraní” Igor Hoberuk, un apasionado por los motores. “A Marco lo conocí a través de las motos. Anduvimos mucho tiempo juntos y el ahora representa la misma marca que yo. Pero, esta pasión nació por otro amigo que me invitó a andar en moto. Al principio me negaba, yo andaba en un cuatriciclo y me daban mucho miedo las motos”, dijo Hoberuk que explicó cómo abandonó ese temor. “Las veía muy peligrosas. Luego, probé y me di cuenta que era todo lo contrario. Las considero mucho más seguras, pero me canso bastante. Esta vez estuve toda la vuelta puntero y lo sentí sobre el final”, agregó el piloto que tenía sobre su manga izquierda estampada la bandera “albirroja”.