Rally Trasmontaña: un nuevo recorrido para incrementar la adrenalina

Una de las novedades que no pasará desapercibida es que no estará incluido El Cadillal. “Es una lástima no tener al Cadillal porque es una villa turística muy bonita y pintoresca por el Dique. Pero uno quiere terminar un trasmontaña con toda la esencia y emoción propia de la carrera. Queremos que la familia y los seres queridos viviendo todo eso con vos. Eso va a suceder este año. No pasaba cuando terminábamos en el Cadillal porque la bandera se bajaba en la zona del Ticucho y hacías 26 kilómetros sin esa emoción”, comentó.