Transmontaña Rally de Enduro: Rodrigo Chaya, el joven campeón que asoma como favorito

“Mi historia con las motos comenzó hace mucho, mi papá me enseñó a manejar y me gustó mucho. El enduro es un deporte muy lindo. Me acuerdo que después de mi primera carrera, que había sido un desastre, empecé a entrenarme a full. Ahí entendí que debía hacerlo más profesionalmente”, dijo en diálogo con LA GACETA el joven de 20 años, que como su papá, vive su vida sobre dos ruedas.