Advierten que la inteligencia artificial trae consigo patologías psicológicas

Resalta: “hemos visto en pandemia que la cuestión de la virtualidad funciona desde el punto de vista terapéutico, y hay pacientes que lo mantienen; sin embargo, esta cuestión del espacio analítico, de la mirada, de la intimidad que se produce en el consultorio, muchos pacientes no lo han cambiado. Siguen necesitando de ese lazo con un otro, y eso es algo que no se va a perder [...] sí, la IA puede sugerir respuestas fáciles o rápidas, pero como explica Miguel, puede parecer un oráculo, y te da la impresión de que tiene respuesta a todo, que todo te lo puede contestar o que todo lo sabe de manera inmediata, y que así no tendría necesidad de exponerme ante un otro real. Eso puede resultar adictivo, pero falta esta cosa intangible de sentimientos que sólo se pueden experienciar en la terapia”.