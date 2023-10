La inteligencia artificial perturba como pasó con el daguerrotipo

A pesar de todo, Fontcuberta cree que la creatividad humana no pierde su sitio. “Se ha producido el mismo debate que cuando surgió la fotografía en 1839 respecto a la pintura”, dice Fontcuberta. La reacción de entonces fue sentenciar que la fotografía no era arte y que los fotógrafos no podían participar en las exposiciones oficiales ni tener reconocimientos, y ahora Fontcuberta reclama que aprendamos de la historia: “Debemos entender que la inteligencia artificial es una herramienta que tenemos a nuestro alcance y que, aunque nos facilite la factura técnica, el problema siempre será el de la expresión, el contenido, el relato y el concepto. Y para ello siempre será necesario un cerebro”.