En qué consiste la polémica propuesta de Patricia Bullrich contra los narcotraficantes

“Entonces el aislamiento es el impedimento total a seguir cometiendo crímenes, porque el narco te amenaza, amenaza a las familias de los penitenciarios. Por eso los penitenciarios no tienen que tener contactos con ellos, porque si no los tipos también los amenazan a los penitenciarios. No tienen que tener contacto con ellos, tienen que ser cárceles de doble circulación. Los presos circulan por un piso y los penitenciarios por el otro piso”, completó.