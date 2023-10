Si gana las elecciones, Bullrich afirma que impulsará los cambios en las leyes laborales con un DNU

En otro tramo del reportaje, Bullrich apuntó específicamente a algunas normas que regulan la actividad del gremio de camioneros al advertir, a modo de ejemplo, que “hay leyes del año 1960 que te dicen que una persona que sube un bulto a un camión no puede luego bajarlo, tiene que venir otra persona”. También indicó que “si un camión llega con un cargamento a Bahía Blanca no puede regresar trasladando otros productos. Debe regresar vacío, incrementando así los costos del transportista”. “El que no acepte las reglas de juego y empiece a querer poner trabas en la Argentina, va a tener que soportar las consecuencias”, advirtió Bullrich.