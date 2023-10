Interna en JxC: Patricia Bullrich cruzó a Mauricio Macri por el nuevo guiño a Javier Milei

Al presentar su libro "Para Qué" en el Instituto de Políticas de la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos, Macri ratificó ayer su respaldo a la candidatura presidencial de Bullrich y auguró un triunfo de JxC. Dijo que el riesgo más grande que enfrenta Milei es que “está solo políticamente”. No obstante, afirmó que espera que el conglomerado opositor acompañe en el Congreso las reformas razonables de Milei en caso de que Bullrich no venza en las urnas. “Si no llegamos, espero que nuestra coalición apoye las reformas razonables”, apuntó.