Lucas Upstein: si conecta con el público, el chiste se puede repetir mucho

- En mi caso no fue una elección consciente, más bien arranqué a hacer stand up y cuando me quise dar cuenta ya habían pasado unos cinco años haciéndolo y era lo que mejor sabía hacer. Es por eso que decidí tomármelo de manera más profesional y empecé a hacer más cosas para que sea mi método de vida. El guión lo armo de acuerdo a la temática del show y lo que sienta que va correcto con lo que tengo ganas de decir en esos momentos. Es por eso que mis shows no duran más de dos años ya que si bien puede funcionar de forma perfecta, también llega un punto en el que ya tengo ganas de contar otras cosas. Suelen ser siempre temas personales porque las cosas que escribimos son las cosas que nos pasan, y lo que hacemos es bajarlo a la tierra.