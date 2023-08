La conmovedora historia de un joven que trabajó de cartonero para pagar sus estudios y ahora es programador web

Sus jornadas de trabajo podían durar entre tres y cuatro horas, para luego regresar a su casa de José C. Paz a estudiar y compartir tiempo con su familia. “Mi hijo empezó a estudiar en el jardín y no teníamos quien lo cuide. Mi señora trabaja de profesora de nivel inicial, así que también se le complicaba. Lo llevaba al jardín a la mañana, después volvía, le hacía la comida y me iba a Capital para poder empezar a trabajar”, explicó.